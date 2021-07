E

l campo religioso mexicano es diverso y en proceso de mayor diversificación. Aunque la Iglesia católica es todavía mayoritaria, el fenómeno de expansión de otros credos sigue incrementándose de manera muy importante. En las últimas tres décadas millones de personas –así lo muestran los datos censales– han roto con la identidad religiosa tradicional, para adoptar otras propuestas espirituales que dan mejores respuestas a sus necesidades de sentido en la vida. A este hecho se le ha interpretado de distintas maneras. Sin embargo, no abundan estudios que muestren, desde la perspectiva de los conversos, cuáles han sido sus motivos para abrazar otra fe y renunciar a la ancestral.

Un muy buen análisis de las conversiones religiosas en México es el realizado por Carlos Garma Navarro (http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v12n24/2007-8110-crs-12-24-97.pdf ).Su acercamiento es contrario a concebir a los convertidos al amplio abanico de grupos que forman el protestantismo mexicano, o los testigos de Jehová, mormones, cienciología, y creencias orientales, entre otras, como sujetos manipulados y víctimas de un lavado de cerebro por parte de propuestas religiosas ajenas a la idiosincrasia del mexicano.

El converso a un nuevo credo, y que por tanto renuncia a una identidad social hegemónica cuyos valores antes aceptaba plenamente, no es una tabla rasa a la que se le puedan agregar las marcas que le vengan en gana al predicador en turno. La nueva orientación vital provista por la fe recién apropiada, sólo es posible si entendemos que el nuevo discurso convence al converso porque toca fibras sensibles en el mismo.

Mientras exactamente la misma propuesta puede ser ofrecida a infinidad de personas distintas, la respuesta de ellas no es igual, porque en esto tiene un papel fundamental la historia de vida de cada quien. Por ejemplo, una de las técnicas de difusión de su mensaje empleadas por los nuevos movimientos religiosos, conocida como love bombing, no tiene igual efecto en todos los que la reciben. El love bombing (consistente en hacer sentir bien al nuevo prospecto, muestras de interés por él o ella de parte del misionero) tiene resultados satisfactorios para el grupo conversionista cuando el posible prosélito ha tenido una historia personal de rechazo, fracasos y frustraciones. Pero el mismo bombardeo de amor muy probablemente carezca de eficacia con quienes no tienen carencias fuertes en su vida afectiva.