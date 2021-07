E

ste nuevo trienio ha empezado con renovados bríos pero sin todavía liberarse de los dolorosos estragos pandémicos. Las limitantes impuestas por el malhadado virus siguen afectando los ánimos y merma las capacidades de todo el sistema, tanto de vida como productivo, social o cultural. La disputa por la orientación y el discurso, en cambio, sigue con tonos rijosos que no cesan. Al menos, la numerología de las votaciones pasadas ha quedado superada. No así en lo referente al recuento preciso de los vencedores o vencidos. En lo tocante a las gubernaturas que estuvieron en juego no hay ya la menor duda del partido triunfador: Morena. Tampoco lo que corresponde a los municipios y la Cámara de Diputados. El alegato de haber detenido al Presidente en su pretensión de lograr la mayoría constitucional fue perdiendo el énfasis impreso por la oposición hasta disolverse. Morena y aliados tienen asegurada mayoría calificada y, por tanto, aprobará sin cambios, el Presupuesto de Egresos.

En cuanto a la supuesta rebeldía de las clases medias también habría que entrar un tanto más allá de lo aparente. Respecto del álgido asunto de las votaciones en la gran capital del país, parece necesario hacer algunas aclaraciones adicionales a la difundida derrota de Morena. En efecto, se fueron a la oposición nueve de las 16 alcaldías. Eso sucedió porque sus votantes salieron en mayores números que los de la elección presidencial pasada: casi 60 por ciento de participación. Poca duda resta de que fueron acicateados por la intensa difusión de peligros y catástrofes que llevó a cabo la casi totalidad del aparato comunicativo del país. Ello afectó amplias zonas donde habitan electores de acomodada posición económica y sensibles al ardiente discurso de atroces miedos. Pero Morena retuvo su base con efectividad similar a lo sucedido en 2018. Sus votantes salieron en igual proporción a defender sus simpatías (48 por ciento). Ello fue suficiente para dar a Morena el lugar principal en el juego de partidos. Todavía con más precisión, consiguió mayores números que los alcanzados por los tres de oposición juntos. Así que, el reparto del poder público, empieza a guardar proporciones, compostura y equilibrio. Nada de predicar catástrofes y negros horizontes para adelante. Por el contrario y sin triunfalismos, el panorama electoral para el resto del sexenio puede verse con prudente confianza. Incidir, con programas delineados con honda finura, con el objetivo de asegurar las simpatías de amplios grupos de capas medias queda como pendiente.