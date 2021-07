Ayer, durante su conferencia de prensa diaria, el mandatario indicó también que el rezago de la aplicación de vacunas en Chiapas no se debe a que la gente no quiera recibir el antígeno, sino a la falta de organización, coordinación y difusión. Tras compararlo con el avance en la Ciudad de México, apuntó que este proceso depende mucho de la actitud de los gobiernos estatales .

También se explicó que luego de que el titular del IMSS, Zoé Robledo, asumió la coordinación de la vacunación en Chiapas –que registra un avance de 19 por ciento, lo que lo coloca como el más rezagado en este renglón– se estableció como meta alcanzar 40 por ciento de cobertura de la población de más de 18 años al finalizar el presente mes.

El retraso en la entidad, explicó el jefe del Ejecutivo, no tiene que ver con el hecho de que la gente no quiera, es que no se hizo el trabajo requerido de organización, de logística, de abasto, de difusión , y no se solicitaron vacunas .

Al destacar la insistencia de la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien, dijo, en cada reunión solicita más vacunas, consideró que el gobernador Rutilio Escandón lo ha hecho, pero falta que también las dependencias federales de Salud, Bienestar, se apliquen más, faltaba coordinación .

Adelantó que, como parte de la nueva estrategia en la entidad, se aplicará el antígeno en una misma jornada a todos los habitantes mayores de edad de las comunidades más apartadas.