Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de julio de 2021, p. 5

En entredicho por los actores políticos que promovieron la consulta popular sobre el desempeño de políticos del pasado que le imputan falta de voluntad para organizarla, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova ataja: eso es una falacia, el esfuerzo logístico que el INE ha desplegado para efectuarla garantiza que la consulta va y va bien . En su respuesta reparte culpas porque hubo omisiones de los tres poderes del Estado que propusieron, convocaron y avalaron esta consulta sin el respaldo financiero necesario.

En vísperas del arranque de la campaña mediática para promover la consulta popular, Córdova augura que será exitosa pero sostiene que si la difusión comienza hasta mañana, no es responsabilidad del INE, sino una fecha fijada por la mayoría en el Congreso en la convocatoria que emitió. ¿Que quiere decir? Que el INE no puede hacer toda la difusión que hubiera querido hacer sino hasta el 15 de julio. Y luego dicen que es culpa del instituto que no quiere promocionar. No es cierto, la mayoría lo hizo. Lo que pasa es que hay mucha irresponsabilidad en esta historia .

–Morena acusa al INE de boicotear la consulta popular.

–El INE ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para hacer la consulta incluso sin el respaldo financiero que debería haber tenido por parte de los poderes que estuvieron involucrados –responde en entrevista con La Jornada.

Y revira: la Constitución dice que se realizarán las consultas dependiendo de las disponibilidades presupuestarias. Y dado que no se nos dieron éstas, el INE tenía un argumento para no hacerla, establecido en el artículo 35 constitucional, pero el INE no va a ser irresponsable porque alguien tiene que ser responsable en esta historia .

Sin embargo, Córdova cuestiona: “Me preocupa que se esté confundiendo a la gente porque la Corte no avaló preguntar para enjuiciar a los ex presidentes. No se va a preguntar eso. Me preocupa que cuando llegue la gente, se sorprenda con esta pregunta, pues le dijeron que era otra cosa.

–Esa promoción de Morena se centra en que se va a enjuiciar a los ex presidentes.

–Eso es lo que pidió el Presidente cuando solicitó la consulta pero no es lo que avaló la Corte.

Córdova menciona más complicaciones derivadas de la consulta: “si hay 40 por ciento o más de participación y los resultados se vuelven vinculantes, sí será un problema traducirlo en consecuencias legales. ¿Cómo le va a hacer el ente que estará obligado a esclarecer?