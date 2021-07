Entre las reformas pendientes, resaltó la de energía eléctrica, que calificó como vital: Imaginémonos también que no hay suficiente sol para la energía solar y que todos estos pacientes que están intubados no tengan la posibilidad de tener el respirador artificial, los ventiladores para poder subsistir, para poder superar esta enfermedad, imaginémonos, es un tema de seguridad nacional .

En entrevista posterior, la funcionaria rechazó competir en la sucesión presidencial: yo tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación, cuando termine mi función en el gabinete, que tenemos titular de la Segob para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar, creo que he trabajado muchos, muchos años, así que creo que me gané mi merecido descanso.

Agregó que esta semana cumplirá 74 años de edad, entonces ya no veo perspectiva política para mí .

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, señaló que la bancada de Morena que él encabeza impulsará la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser un asunto de seguridad nacional .

Durante su participación en el foro, Mier Velazco enfatizó que el objetivo de los diputados morenistas es garantizar el control absoluto de la industria eléctrica, por un asunto de seguridad nacional y de seguridad energética .