Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de julio de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a quienes se oponen a retirar el bloqueo económico a Cuba que deberían reflexionar sobre su postura, ya que no sólo no se debe aislar a nadie, sino que ello es violatorio de los derechos humanos y contrario a la fraternidad universal.

El mandatario fue cuestionado nuevamente sobre la postura de su gobierno, luego que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel y el embajador de la isla en México, Pedro Núñez, agradecieron el respaldo de México tras el ofrecimiento de ayuda que hizo López Obrador el lunes.

Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie, tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma, diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal , respondió ayer el tabasqueño durante su conferencia de prensa diaria.

No es posible, subrayó, que nadie le pueda vender a Cuba, que se sancione a las empresas que busquen alguna relación con su gobierno o que se prohíba viajar a ese país.

Esas cosas no deberían existir, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad y deben dejarnos en libertad plena, completa, para ir y caminar libremente por todos los países del mundo sin limitaciones, haciendo siempre el bien y actuando con responsabilidad , agregó.

Exhortó a que no haya injerencia y se respeten los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. También se pronunció por buscar soluciones pacíficas ante los conflictos.