bordo un libro que no es una novedad editorial sino –y nada más– una lectura reciente, Debe ser un malentendido, de Coral Bracho (ERA, 2018). Me amparo para ello, desde el punto de vista periodístico seguramente mal, en visiones lúdicas –pienso en Fayad Jamís, en Fabio Morábito– que encuentran en la poesía algo siempre inédito; según la tercera acepción del adjetivo, algo siempre nuevo, siempre desconocido. Siempre, intervengo, fresco.

A más de las nueve o diez divisiones evidentes del breve volumen puede hablarse de otras que aun cuando no ocultas no resultan evidentes a primera vista. La autora define tales otras divisiones guiando al lector mediante paréntesis que anteceden a los poemas en cuestión con, por ejemplo, los señalamientos: Intuiciones, Observaciones y Habla ella. Es por lo menos interesante seguir estas que llamaré series y abordar la lectura no en orden (pocos leen libros de poesía de principio a fin, suelen abordarse a saltos, se dice), sino en otro orden. Llegar por esos otros caminos, por esas otras vías es, confío en no exagerar, iluminador.

El sentido es lo que acomoda las cosas / en donde ellas sienten / que pueden estar. / Lo que sabe cuánto se alejan / o cómo se acercan / o convergen. / Hay una calma, una alegría serena, / que despliegan y ofrecen / si él las toca. / Cuando el sentido es parte / de las cosas que hacemos, / cuando surge con ellas, o las enciende, / es su aliento, / es su fuerza.