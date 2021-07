onfiado por la falta de candidatos de oposición, el jefe real de Morena, Andrés Manuel López Obrador, decidió airear el proceso de selección del candidato (o candidata) a sucederlo. Es el camino opuesto al tapadismo que siguieron sus antecesores priístas. Ha mencionado a seis probables , pero van punteando tres: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier. Alentados por las nuevas circunstancias, ya están haciendo sus primeros movimientos. Ebrard expresó su interés en participar, pero sin distraerse de sus responsabilidades de canciller. Me daban por muerto, me han matado políticamente muchas veces, pero aquí estamos. Vamos a participar respetando las reglas del juego , dijo. Sheinbaum hizo un movimiento en su equipo: designó a Martí Batres como su segundo de a bordo en el gobierno de la ciudad. Hay una coincidencia entre ellos. En diferentes tiempos han enfrentado a Ricardo Monreal, el aspirante ignorado en las corcholatas de López Obrador. Monreal perdió la batalla por el gobierno de la capital ante la candidata de Morena, pero se indisciplinó, ya buscaba otro partido para que lo postulara, fue entonces que recibió como premio de resignación la coordinación de los senadores en la Cámara Baja. Por su lado, Bartres sufrió el rechazo de Monreal para seguir ocupando la presidencia del Senado. Pero las tareas del nuevo funcionario capitalino son más amplias: llevar el diálogo con la asamblea y los nuevos gobiernos opositores en las alcaldías perdidas en junio. Tiene un riesgo el juego de las corcholatas que ha iniciado López Obrador: pueden llegar muy desgastadas a 2024.

Olga dice no

Olga Sánchez Cordero se autodescartó del juego de las corcholatas. No se ve participando en la contienda por la Presidencia. Está por cumplir 74 años. Después de servir como ministra de la Suprema Corte y como secretaria de Gobernación, dice que “he trabajado muchos años, muchos, muchos años, así que creo que tengo merecido el descanso… entonces ya no veo perspectiva política para mí”, expresó. En mi caso particular, tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar .

No hay modo de traerlo

La mamá de Miguel Alemán Magnani, la Miss Universo de 1953, en su época artística conocida como Christian Martel, es de nacionalidad francesa. Eso explica que el empresario que arrastra problemas con el SAT haya cambiado su residencia a aquel país. Según su abogado Javier Mondragón, salió de México desde enero, en vuelo privado. Probablemente posee doble nacionalidad, así que será complicado traerlo a México.

