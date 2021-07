El gobierno estadunidense es el causante directo de los problemas de la isla y, a pesar del repudio mundial que ha recibido desde hace tiempo, la votación en la última asamblea de la ONU es elocuente.

Pero el pueblo hermano de Cuba tiene la solidaridad mundial. Motivo especial para destacar son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyo al pueblo cubano y de solicitar que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Esa declaración histórica ratifica lo mejor de la política exterior de México y lo sitúa a la vanguardia de la lucha por la autodeterminación y la no intervención. Apoyamos con fervor ese hecho, que corresponde a la política patriótica de México. ¡Viva la amistad México-Cuba!

Manuel Fernández Flores, ex secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Acusa trabas para que le den tarjeta Bienestar

Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar: el lunes pasado acudí al módulo de la calle Mixtecas esquina con Tepalcatzin, colonia Ajusco Coyoacán, a tramitar mi pensión de adulto mayor. Exhibí todos los documentos que se solicitan, pero no se me atendió por que me pidieron llevar a un tutor y dos testigos. Pregunté al personal del módulo el porqué del requisito, pero nadie pudo explicarme, sólo insisitían que la medida la puso la Secretaría del Bienestar y tenía que cumplirse.

No creo que llegar a la tercera edad sea una causa de incapacidad por la que se nos pida nombrar un tutor. Tampoco se justifica la presencia de dos testigos, ¿ante quién van a declarar y qué se les va a preguntar? ¿Acaso se está dudando de la autenticidad de los documentos que se exhiben?

Agradeceré la ayuda para tramitar mi pensión sin necesidad de llevar tutor y testigos. Mi teléfono es: 55-8021-4542

Rubén Rodríguez Salazar

Invitación

Concentración en solidaridad con la isla

Los recientes acontecimientos en Cuba evidencian los intentos de desprestigio y de golpe blando, orquestado desde Estados Unidos.

Por lo anterior, las organizaciones de solidaridad con Cuba llamamos a las organizaciones sociales, políticas y populares y a todos aquellos que defienden la autodeterminación de los pueblos, a concentrarnos frente a la embajada de Cuba en México, ubicada en Presidente Masaryk 554, colonia Polanco, el 17 de julio a partir de las 11 horas.

¡Todas y todos a defender la esperanza viva de nuestra América Latina! ¡Defender la soberanía y autodeterminación del pueblo cubano es defender a México!

Promotora de Solidaridad Va por Cuba.