Manifestaciones y reacción

Las manifestaciones convocadas en San Antonio de los Baños, en el occidente de la isla, y la de Palma Soriano, en el otro extremo, fueron reproducidas masivamente en las redes sociales y el descontento hizo salir a la calle a gente en La Habana, Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba, entre otras plazas. Junto a los opositores había muchos ciudadanos descontentos por la situación, reconoció el presidente Miguel Díaz-Canel, quien se presentó en San Antonio y convocó a la población adepta al gobierno para retomar las calles . La consigna enarbolada por el mandatario fue: la calle es de los revolucionarios , convocando a todos, con los comunistas en primera fila, a defender la revolución. Unas horas después, en los mismos lugares donde se había protestado contra el gobierno, se daban vivas a Fidel Castro.

El grueso de los manifestantes y de los policías mantuvo un nivel de violencia muy bajo, nada comparado con lo que ocurre en otros países de la región como Colombia o Chile. No han informado de muertos en ninguno de los bandos, ni de represión masiva, sólo golpes y arrestos selectivos. Los hechos más violentos ocurrieron en La Habana, donde pusieron ruedas arriba tres coches patrulla y asaltaron algunas tiendas para robar electrodomésticos. Sin embargo, los violentos parecían una minoría dentro de los grupos de manifestantes. En el malecón habanero, por ejemplo, cuatro policías intervinieron en la protesta para desarmar a un hombre que portaba un machete y efectuaron la detención sin que la masa los atacara.

El lunes por la mañana, el presidente, el primer ministro y varios ministros comparecieron en cadena de televisión y radio para rendir cuentas a los ciudadanos y pedir calma. Aseguraron que esta semana entran en funcionamiento dos centrales eléctricas que terminarán con los apagones. Dieron los datos de toda la ayuda humanitaria que Cuba está recibiendo de personas, empresas y gobiernos del mundo. Uno de los ministros más respetados por la población, José Ángel Portal, titular de Salud, explicó los errores cometidos en el enfrentamiento a la pandemia y también los esfuerzos que se están haciendo. Por primera vez dieron las cifras de cuánto cuesta al país cada contagiado, cada enfermo y cada caso grave en una unidad de cuidados intensivos. La líder del grupo científico que elaboró Abdala, primera vacuna latinoamericana contra el Covid-19, garantizó la efectividad del antígeno e informó que se acelerará la inoculación en todo el país.