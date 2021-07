En el caso de México, detalló, la situación es diferente. El impacto de la crisis ha sido más fuerte, hubo mucha destrucción de empleos, los cuales se vienen recuperando paulatinamente, los salarios no han subido y al haber inflación el poder adquisitivo ha descendido.

Así, quizá la oferta no tenga la capacidad de recuperación, generando todavía un exceso de demanda y los precios tiendan a mostrar persistencia a la baja.

A escala global esa fue la situación, precisó Verón. El actual exceso de demanda se debe a que la oferta se cayó más que la demanda, no porque la demanda subió mucho; es decir, es exceso de demanda del aumento de precios puede persistir un poco más porque hay mucho dinero ahorrado y eso podría convertirse en consumo en los próximos meses.

Juan Verón, director de inversiones de Principal Financial Group, explicó que esta crisis llevó a las personas a ahorrar más dinero, pues había menos posibilidades de salir y gastar en esparcimiento o no tenía sentido cambiar el carro o comprar prendas de vestir, lo que ocasionó un aumento del ahorro.

La espiral inflacionaria que se registra en el mundo tras la crisis sanitaria tiene diferentes caras: en economías como la de Estados Unidos, el ahorro que hicieron los ciudadanos por precaución se convierte en consumo, mientras en países como México, la destrucción de empleos y bajos salarios no alientan el repunte del consumo.

La combinación es que el consumo no sea tan fuerte todavía en México. A futuro se esperaría que vuelva y en realidad el exceso de demanda sólo se manifiesta en algunas mercancías y el resto de la inflación proviene de los precios administrados por el gobierno (principalmente energéticos) , comentó el especialista de Principal.

Joel Virgen, director de Out of the Box Econimics, explicó que la inflación de Estados Unidos tiene tres hilos conductores con la economía mexicana.

Uno de ellos es el repunte de la demanda de los consumidores que está impactando no sólo el mercado de bienes, sino también el de servicios, que fueron de los más afectados por la pandemia.

Esta demanda incluye productos importados desde México y ese es el canal por el cual de manera directa la inflación de Estados Unidos es el reflejo de la reactivación de su consumo, precisó el analista económico.

Describió que la recuperación en Estados Unidos y en México no es de uno a uno. Además, el principal socio comercial de nuestro país se recupera debido a los estímulos fiscales históricos que fueron entregados de manera oportuna a las unidades económicas y a las familias más vulnerables.