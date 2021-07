▲ El delantero inglés Marcus Rashford lamentó el fallo en su tiro de penal, uno de los tres errores que costaron la derrota a Inglaterra ante Italia, pero afirmó que no pedirá perdón, en alusión a su condición afrodescendiente, tras insultos racistas. Foto Ap

Londres. Marcus Rashford, delantero afrodescendiente de la selección de Inglaterra, reaccionó a los ataques racistas recibidos tras el penal fallado en la final de la Eurocopa ante Italia y sostuvo que jamás se disculpará por ser quien es.

Al igual que sus compañeros de equipo, también afrodescendientes, Jadon Sancho y Bukayo Saka, Rashford fue objeto de una avalancha de insultos racistas en las redes sociales. Los tres jugadores fallaron en los penales, lo que derivó en la derrota inglesa.

Puedo aceptar críticas por mi actuación todo el día , escribió Rashford en Twitter; “mi disparo no fue suficientemente bueno, debería haber entrado. Pero no me disculparé jamás por ser quien soy y venir de donde vengo".

El futbolista del Manchester United se declaró muy orgulloso de haber defendido los colores de Inglaterra y agradeció a todas las personas que le dieron ánimos tras el torneo.

También afirmó que estuvo al borde de las lágrimas cuando vio la reacción de los vecinos de su Withington natal, en Manchester, cuando un muro con su imagen fue vandalizado con insultos racistas, pero los habitantes de la zona reaccionaron cubriendo las pintas con palabras de apoyo y corazones de papel.

Desde el primer día, la zona del muro recibe la visita de personas de toda índole para manifestarse contra el racismo.

Los ataques recibidos por Sancho, Saka y Rashford fueron condenados por el primer ministro Boris Johnson, el príncipe Guillermo y la Asociación de Futbol inglesa.