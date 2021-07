Asimismo, aclaró que la convocatoria de Funes Mori, así como el no llamado de Javier Hernández no fueron temas que haya consultado con el resto del plantel tricolor.

Por otro lado, admitió que ante la reciente baja por lesión de Hirving Chucky Lozano, no tendrá más alternativa que improvisar ante Guatemala, toda vez que Alan Pulido todavía no se recupera.

Más campañas de las que hace la federación para tratar de resolver este tema es imposible de hacer, creo que ahora la solución está del lado de la gente, seguramente se va a insistir en el pedido para que esto no vuelva a ocurrir, pero en definitiva, ahora la pelota es-tá en su lugar , aseveró.

“Estamos preocupados y ocupados, sobre todo la federación en poder encontrar una respuesta acorde a esta situación. Me parece redundante que yo pueda dar un mensaje, permanentemente se suceden peticiones de los futbolistas, del cuerpo técnico, de los periodistas.

En conferencia virtual realizada ayer, antes del partido de este miércoles ante Guatemala en el Cotton Bowl Stadium de Texas, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa Oro, el timonel argentino reconoció que el alarido que lanza la afición tricolor en cada despeje del portero rival, el cual ha generado diversas sanciones a la FMF, es un tema que le preocupa; no obstante, indicó que de su par-te no queda mucho por hacer.

Gerardo Tata Martino, entrenador de la selección nacional, aseguró que más allá de las peticiones que puedan hacer tanto él como los jugadores y la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que ya no se emita el grito homofóbico ¡eeeh, puto!, la solución al problema ahora está del lado de la afición.

“Hernández no está porque yo elegí otras opciones del número 9, esa es la respuesta y siempre estuvo, nunca hubo algo diferente

Sobre ese tema, yo no consulté con los líderes, les informé, que es diferente. Les planteé una situación que podría suceder (la convocatoria de Funes Mori), porque siempre hago lo mismo cuando ocurre algo anormal dentro del grupo. De la misma manera, ellos nunca sugieren nombres de ningún jugador, ni de Hernández ni de algún otro, porque eso no es de su ámbito , detalló.

Al encuentro con los medios también asistió el mediocampista Jesús Manuel Tecatito Corona, quien aceptó sentir frustración por el pésimo arbitraje que se ha visto en la Copa Oro, como sucedió el pasado sábado en el duelo de México ante Trinidad y Tobago.

“Lo comentábamos muchos, si los árbitros nos cuidaran un poco más, si antes de tres, cuatro patadas, o antes de la del Chucky, el silbante hubiera mostrado una amarilla o hubiera ido al VAR a ver una jugada o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban, intentaban no llegar tarde. El problema es que no hubo eso y ellos (los trinitarios) agarraron más confianza, entonces termina siendo frustrante para uno porque dices aquí no tenemos cómo ganar ni cómo nos ayuden”, sostuvo el integrante del Porto.

Señaló además que esa desesperación llegó también al público e incluso provocó que lanzaran el grito homofóbico.

La gente empieza a desesperarse, a gritar, es una acumulación de cosas , apuntó.

Por último, lamentó la grave lesión que sufrió Hirving Lozano en el duelo ante los trinitarios.

“A todos nos conmovió mucho su estado físico, cómo se dieron las cosas, pero hemos estado en contacto con él y el grupo lo respalda.