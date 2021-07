Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de julio de 2021

El tenor mexicano David Lomelí es, desde el 1º de mayo, el director artístico de la Ópera de Santa Fe (OSF), en Nuevo México, una de las compañías más grandes de Estados Unidos.

Darle un aspecto de multiculturalidad en un ambiente de aceptación será una de las primeras tareas del cantante, quien creció en Monterrey, Nuevo León.

Director de administración artística de la Ópera de Dallas (DO, por sus siglas en inglés) hasta hace poco –ahora es consultor–, Lomelí llega a la OSF, donde cantó en 2011, primero, a volverla más internacional.

Me gustaría ver más mexicanos en el escenario, no porque son de mi país, sino porque somos vecinos. México está en el nombre del estado y tenemos frontera. Me encantaría ver a todos nuestros superestrellas mexicanos y traer a nuestros directores de orquesta para que hagan las óperas de las grandes ligas , expresa en entrevista con La Jornada.

También quisiera montar una ópera con Gabriela Ortiz, cuya Camelia la texana le encanta : “Tengo ganas de debutar muchas mujeres como directoras de orquesta, que fue parte del trabajo que hice con la DO. No quiero imponer tanto las reglas tan rígidas, a veces, de la industria de la ópera como hacer una audición. Deseo ver thrillers, comedias, buen teatro y, obviamente, excelente canto y música. Sin embargo, si no contamos buenas historias, no me llama la atención. Quiero trabajar con personas como José Manuel López Velarde, el director del musical Si nos dejan. Implementar este aspecto comercial con la ópera de hoy en un carácter simbiótico. Quiero que estemos más relevantes como industria y compañía en el gusto popular”.