▲ Marcos Guillén, propietario de El Taquito Taurino, lamentó que otros lugares tradicionales, como la Hostería de Santo Domingo, no hayan resistido a la pandemia y cerraron. Foto Bertha Teresa Ramírez

Bertha Teresa Ramirez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de julio de 2021, p. 29

En la actualidad es difícil llegar a ciertos lugares interesantes del Centro Historico de la Ciudad de México. En la zona oriente del Zócalo abundan lugares muy pintorescos que tienen gran historia, señalan comerciantes de la zona.

Sin embargo, varios de estos lugares agonizan asfixiados por el cierre constante de calles, la inaccesibilidad y el ambulantaje. Uno de esos sitios es el restaurante El Taquito Taurino, fundado en 1917. Ubicado en la esquina de El Carmen y República de Bolivia, muy cerca de Tepito, el tradicional lugar fue visitado alguna vez por personajes como Marilyn Monroe, el Indio Fernández, Tin Tan, Cantinflas y el presidente Emilio Portes Gil, entre muchos otros.

Su propietario, Marcos Guillén, lamentó que otros lugares tradicionales, como la Fonda de Santo Domingo, no hayan resistido a la epidemia y hayan cerrado.

Recordó que hace un año su negocio estaba cerrado, y aunque “le estamos echando muchas ganas –por el lugar en que estamos enclavados–, la situación no nos favorece. Estamos invadidos de mucho comercio informal, del cual no nos quejamos, no estamos en contra de ellos porque todos tenemos derecho a trabajar, pero sí está la situación un poco complicada”.