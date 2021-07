L

a Cepal ha vuelto a señalar el re­torno de América Latina a las tasas mediocres de crecimiento del producto para 2022 y hacia adelante, incluido México. La tendencia actual no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido, ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación .

En los países centrales veremos fuertes aumentos del crecimiento, derivados de un impulso fiscal sin precedentes. En los países periféricos el marco neoliberal financiero les prohíbe el crecimiento apoyado en el aumento de la deuda en moneda propia. Veremos, por tanto, durante los próximos tres o cuatro años, el crecimiento global más desigual que hayamos visto. Los países periféricos se volverán relativamente más pobres. Más allá del lapso señalado, es dudosa la continuidad del crecimiento en los países centrales. Lo más probable es que vuelvan a la senda de cuasiestancamiento, acentuada a partir de 2007. Por supuesto, la marcha de la pandemia puede modificar todo.

Sin incremento de la inversión no hay aumento del empleo, ni de la productividad; todo lo cual, a su vez, induce el crecimiento del producto. La inversión, a su turno, depende de los niveles de rentabilidad que, en el largo plazo, mantienen una tendencia a la baja en los países centrales. Debido a la tendencia a la baja inversión productiva, la productividad declina (a pesar de la jactancia de las empresas tecnológicas) y el ingreso tiende al estancamiento. Por tanto, el crecimiento del ingreso de los de arriba sólo es posible mediante el aumento de la desigualdad, como lo muestran las tendencias de largo plazo del Bureau of Labor Statistics. Productivity and Costs. World Wealth and Income Database, para las principales economías:

Los datos estructurales de la inversión y de la productividad son un óbice formidable para el aumento de la producción y el empleo, y el trance es peor para los países periféricos. Es preciso alterar de forma profunda los datos reales macroeconómicos a efecto de cambiar de fondo la estructura de la producción, de modo de aumentar simultáneamente la producción de bienes básicos y la demanda de los mismos, cambiando los términos de la distribución del ingreso en favor de las clases necesitadas.