Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. 12

Ginebra. Los países ricos no deberían pedir vacunas de refuerzo para sus poblaciones ya inoculadas mientras otras naciones no hayan recibido las primeras inmunizaciones contra el Covid-19, afirmó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), que denunció la avaricia de quienes piensan ya en una tercera dosis, cuya necesidad no ha sido demostrada.

Si la solidaridad no funciona, hay una palabra para explicar la prolongación de la agonía de este mundo (...): avaricia , denunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un largo y colérico monólogo, en el que hizo varias exhortaciones en una de sus reuniones habituales con la prensa de la agencia de la ONU que dirige en Ginebra.

Afirmó que las muertes por la pandemia de Covid-19 están aumentando de nuevo, que la variante delta se ha vuelto dominante y que ya se encontró en más de 104 países.

El abismo mundial del suministro de vacunas es irregular y desigual. Algunos países y regiones están encargando millones de dosis de refuerzo, cuando otros países no han podido inocular a su personal sanitario ni a los miembros más frágiles de su población , exclamó Adhanom Ghebreyesus, quien critica habitualmente a los países e industriales que firman estos contratos.

Señaló a los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna como empresas que pretenden suministrar dosis de refuerzo en países donde ya hay altos niveles de inoculación. El jefe de la OMS indicó que, en cambio, deberían destinar sus dosis a Covax, el programa de reparto que se ha destinado principalmente a los países de ingresos medios y bajos.

Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS, explicó que el organismo sanitario mundial no ha visto pruebas que demuestren que las inyecciones de refuerzo sean necesarias para quienes han recibido un ciclo completo de vacunación. Si bien los reforzamientos pueden ser necesarios algún día, todavía no hay pruebas contundentes al respecto.

Hay que basarse en la ciencia y en los datos, no en las declaraciones de algunas empresas que afirman que sus fármacos deben administrarse como dosis de refuerzo , declaró.

Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo: Miraremos hacia atrás con rabia y vergüenza si los países utilizan dosis de supuesta protección mientras personas vulnerables siguen muriendo sin antígenos en otros lugares.

Tanto Pfizer como Moderna han accedido a donar pequeñas cantidades de vacunas a Covax, pero le han dado la mayoría a los países ricos. La iniciativa Covax tiene un rezago desde hace varios meses, pues casi 60 países pobres tienen estancadas sus campañas de vacunación y sus principales proveedores de vacunas no pueden entregar dosis sino hasta fin de año.