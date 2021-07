Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas , y si Ildefonso Guajardo tiene la conciencia tranquila porque el que nada debe, nada teme, no debe preocuparse. Si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, qué se puede preocupar , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al reproche del secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se asumió víctima de una consigna desde Palacio Nacional.

De tal forma, se desmarcó de la investigación judicial sobre Guajardo: No es un asunto que se decida en Presidencia. Nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción, que no haya impunidad, y que cuando se conoce de un presunto delito se tiene que denunciar, no debe ocultarse nada. Es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. El Presidente no puede ser rehén de nadie .

Ponderó que, a pesar de la adversidad, derivada de la pandemia, la gente no perdió la fe, y describió sentirse tranquilo porque “hay muchos, mujeres y hombres, para el relevo (presidencial), hay muchos. Todos, los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad, dirigentes parlamentarios, todos, todos, tienen posibilidad, ahora sí que ya no hay tapados”.

En un paso críptico reiteró la inexistencia del tapado, pues yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla, la gente va a decidir en su momento en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social, pero eso será en su momento .