Roberto Garduño y René Alberto López

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. 3

En Cuba debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin violencia, sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la región militar de Villahermosa, Tabasco, donde se organizó su conferencia de prensa tras un recorrido de tres días por las obras de infraestructura del Tren Maya, expuso con amplitud su postura ante los sucesos del fin de semana en la isla.

Sin rodeos, consideró intervencionista la interpretación que desde un sector político y del ámbito informativo se da al asunto, y la verdad es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos .

Ante los sucesos, puntualizó, debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos.

“Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe haber intervencionismo, no debe utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos, eso debe quedar de lado.