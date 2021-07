a llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no sorprendió a nadie, más que un rumor, la nueva asignatura del senador se paseó como buscapiés en todos, o casi todos, los corrillos de la política local y nacional, tal vez para medir reacciones, porque Batres no es, ni con mucho, monedita de oro.

En fin, si desde las filas de la oposición se declaró la guerra al gobierno de Sheinbaum, por que la supusieron debilitada, la jefa de Gobierno responde, sin titubeos, a la provocación con una de los duros de la izquierda. La cosa va en serio.

De pasadita

En medio de un mar de gente que quería saber, conocer, que estaba admirada, incrédula, la jefa de Gobierno –pocas veces tan sonriente– inauguró el Cablebús que ahorrará tiempo y dinero a los usuarios de nororiente de la capital.

El viaje en las góndolas que se desplazan sobre un muy grueso cable, a muchos metros de altura, nunca la misma en la trayectoria, van descubriendo partes de la ciudad donde la pobreza ha encajado todos sus colmillos, y donde parecía haber arrancado toda esperanza a los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La obra, de apenas nueve kilómetros, no es milagrosa, pero dará empleo a varios cientos de habitantes del lugar, no tendrá un costo mayor y evitará la contaminación producida por el transporte privado que circula en la zona.

Es curioso, un hombre de mediana edad, recargado en una pared sobre la avenida Ticomán donde se halla una de las estaciones de abordaje, miraba sin parpadear el paso de las góndolas.

–¿Le gustan?

–No es que me gusten, es que nunca me lo imaginé. Que esté pasando esto, lo veo y no lo creo. Aquí a veces llegan las cosas nuevas, pero más allá, más arriba, no llegan ni las mentadas, y mire, para allá van los carritos (góndolas). No lo creo señor, no lo creo.

