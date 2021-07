La intención de los citados cambios a la ley eléctrica, detalló el Presidente, es “quitar las aristas más filosas (de la reforma energética de Peña Nieto) para que se vayan a robar más lejos; defenderé la política energética de mi go-bierno, no como amenaza, sino para recordar, como hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas, que quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria”.

Como ha detallado el mandatario mexicano, el mercado eléctrico en el país está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué si en España tienes un margen de utilidad de 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; la Comisión Federal de Electricidad ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos leoninos .

Pues bien, sirva el contexto anterior para entender cabalmente el anuncio que ayer hizo el presidente López Obrador, durante su gira de trabajo por Tabasco: nunca debe volver la po-lítica neoliberal, y por eso mismo vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Al inicio tenía pensado sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión (tras la mano negra de los citados jueces) de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere prioritario el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos .

López Obrador subrayó: el manejo de la política económica en el periodo neoliberal era poner por delante el interés de las empresas, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba .

Ahora, en su estado natal ha aumentado más de 200 por ciento la generación de energía en las hidroeléctricas; estaban paradas porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, todo para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia . Entonces, iniciativa de reforma constitucional.

Las rebanadas del pastel

En Cuba los recientes acontecimientos tienen sello imperial. Es la obsesión del gobierno gringo de aplastar a un país soberano que no se doblega. Y si año tras año (desde 1992) la comunidad de naciones ha condenado el bloqueo genocida contra la mayor de las Antillas, pues ya es tiempo de que actúe en consecuencia.

