Martes 13 de julio de 2021, p. 24

Buenos Aires., El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, denunció ayer ante la justicia el envío de material bélico a Bolivia, mientras se desarrollaba el golpe de Estado en noviembre de 2019, lo que se reveló recientemente en una carta archivada en la embajada argentina en ese país, acusando al gobierno derechista de su antecesor Mauricio Macri, y a varios ex funcionarios involucrados en el hecho, entre ellos la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex canciller Jorge Faurié, el ex embajador Normando Álvarez García, y otros cuyos nombres surgen de las investigaciones realizadas en los últimos días.

Fernández habló a una radiodifusora local, horas después de que la demanda fue presentada por los titulares de los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y de la Agencia Federal de Impuestos Públicos (AFIP) que denunciaron el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional .