Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. a12

Los voleibolistas de playa Josué Gaxiola y José Luis Rubio viajarán a Tokio sin el entrenador Salvador González, por lo que se desconoce quién los asistirá en su debut olímpico el 24 de julio en el Parque Shiokaze, cuando enfrenten a Rusia, campeón del mundo, luego República Checa, séptimos del orbe, y Letonia, que integran el Grupo B.

González formó a Gaxiola y Rubio en la escuela que tiene en Mazatlán. Dos jóvenes talentos provenientes de ranchos en Guasave y escasos recursos. En seis años ganaron la medalla de plata en el Campeonato Mundial Sub-21 en Doha 2020 y el selectivo que les dio la plaza olímpica hace unas semanas en Colima, tras vencer a los submonarcas panamericanos Juan Virgen y Rodolfo Lombardo.