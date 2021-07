Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. a10

Ante la iniciativa de la afición del Irapuato de ir a los estadios del país a lanzar el grito homofóbico en protesta porque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) negó al equipo participar en la Liga de Expansión por no cumplir con el cuaderno de cargos, el presidente ejecutivo de la Liga Mx, Mikel Arriola, advirtió que se redoblarán esfuerzos para evitar el alarido, el cual pone en grave riesgo a las selecciones nacionales.

“El grito nos afecta a todos, si no lo atendemos de manera conjunta no vamos a poder disipar ese grave riesgo, que es afectar a las selecciones nacionales en sus competiciones. La posición de la Liga Mx es contundente en términos de incrementar el esfuerzo para que esa expresión no se dé.

Debemos concentrarnos en apoyar a la federación, y también desde la liga seguir con los protocolos y los mensajes en todos los partidos, porque nos estamos jugando muchísimo con este problema. Tendremos mucha capacidad de prevención y de reacción si se escucha el grito , señaló en una conferencia virtual, donde se presentó el balón Voit con el que se jugará el torneo Apertura 2021, y con el cual se conmemorarán 100 años de la marca.

Aclaró que la determinación de no permitirle al Irapuato, campeón de la Liga Premier, así como a los clubes Durango y Matamoros, ascender a la Liga de Expansión se debió únicamente a que no cuentan con los requisitos necesarios para poder participar en dicho circuito.

“Lo que no se cumple es el equilibrio de ingreso-gasto, tampoco se puede evidenciar el origen de los recursos utilizados para la operación del equipo. El auditor informó que hay un déficit financiero; es decir, hay más gastos que ingresos, y que ninguno de los tres clubes cumplía con las reglas de control económico y el cuaderno de cargos, lo cual es una obligación para todos los equipos en la Liga de Expansión.