Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. a10

México podría jugar a puerta cerrada el partido de mañana en el Cotton Bowl de Dallas frente a Guatemala, correspondiente a la Copa Oro, luego de haberse escuchado en tres ocasiones el grito eh, puto en Ar-lington, en el estadio de los Vaqueros el sábado por la noche, cuando el Tri debutó frente a Trinidad y Tobago, señaló Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol.

El directivo externó gran molestia y preocupación por la lesión de Hirving Chucky Lozano: No podemos seguir permitiendo que nuestros jugadores salgan lesionados por el arbitraje , puntualizó.

México ha sido sancionado varias veces por la FIFA a causa del grito considerado homofóbico, y ahora están a la expectativa. En cuanto a posibles sanciones, no hemos sido notificados, entendemos que están revisando, pero ahorita no tenemos ninguna información , señaló De Luisa, quien subrayó que la organización del certamen no aplicó debidamente los protocolos que en partidos anteriores redundaron en la casi extinción del grito.

“Como pudieron ver en los partidos previos se logró erradicar, sabemos que debemos ir partido a partido y que todo lo que hacemos antes y durante el juego tiene efecto sobre la conducta de nuestra afición. Condenamos el grito en su totalidad y trabajaremos de cerca con la Concacaf para que puedan implementar el protocolo con SUM (Soccer United Marketing).

Destacó que una cosa es cuando aparece el grito “y eres local, y otra donde vamos como un tercero y no somos responsables… le toca a Concacaf. (Pero) deseamos con todo nuestro corazón que se elimine cualquier acto discriminatorio”, dijo en rueda de prensa.