Martes 13 de julio de 2021, p. 6

Xalapa, Ver., Jaime Alfonso Sandoval, autor de Mundo umbrío y exponente de la literatura infantil y juvenil en México, asegura que este género “no por ser sencillo es simple; conseguir la sencillez es complicado.

“Es una puerta de entrada a otras literatura y, por tanto, mucha de la literatura juvenil llega a ser en apariencia sencilla, pero no lo es; puedes encontrar desde lo más comercial hasta lo más delicado. Por ejemplo, en Los fantasmas de Fernando hablo sobre los ciclos de la violencia y abordo otros temas mucho más complejos.”

Entrevistado a propósito de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla en la capital del estado, Alfonso Sandoval habla de su proceso de escritura, el papel de la literatura juvenil en la formación de nuevos lectores, el humor como puente y la ruptura con estereotipos de género en sus personajes.

La importancia del humor en la creación

Para el autor de Operación nini, en la literatura infantil y juvenil abundan obras de todos los rangos, como en cualquier género. “Puedes encontrar desde el libro más complejo y más filosófico hasta el bestseller más de aeropuerto”.

Sandoval dice que como escritor de literatura juvenil se ha propuesto trabajar en obras que sean de fácil acceso, pero con temas complicados, “porque la vida de un joven puede ser muy compleja. Siempre busco que entren de manera sencilla a las historias, y ya una vez que el lector está en la historia, tratar los temas más difíciles.

La literatura infantil no por ser sencilla es simple; conseguir ese nivel de sencillez es complicado. La literatura juvenil es una puerta de entrada, y uno lo asume y lo celebra, porque se busca que haya más lectores.

Jaime Alfonso, premio Barco de Vapor 2006, dos veces ganador de Gran Angular (1997 y 2001), considera que en su proceso de escritura el humor es un puente que establece con los lectores.

“Para mí, el humor es muy importante porque es un puente de conexión que establezco con los lectores. Además, me sale naturalmente, no es algo que yo diga: ‘ah, sí, quiero ser chistoso en este libro’; es algo que simplemente me sale, y quizás es porque en la vida real soy muy serio.

Parte del ser mexicano es que aún en los momentos más duros, más complejos, hay una esperanza, un espacio para un respiro, para el humor. En mis historias, en los momentos más duros y tristes, de repente hay un momento para descansar, y es el sentido del humor.