Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 13 de julio de 2021, p. 3

Sin bibliotecas no sabríamos realmente quiénes somos. Son la memoria nacional e internacional , expresa la escritora estadunidense Janet Skeslien Charles (Conrad, Montana, 1971). La trama de su segunda novela, La biblioteca de París (Salamandra, 2021), se desenvuelve en uno de estos baluartes de la cultura, durante el curso de un momento aciago de la historia: la Segunda Guerra Mundial.

Skeslien Charles se mudó a París en 1999, después de pasar dos años en Odessa, Ucrania, estancia que sirvió de fondo para su opera prima, Luz de luna en Odessa (2009). En París se ofreció de voluntaria para colaborar en la Biblioteca Americana de París (BAP), institución fundada en 1920, que aún permanece abierta. Una década después, cuando ya era la gestora de proyectos del recinto, surgió el tema de su nueva novela.

“Mis colegas me platicaron acerca de Dorothy Reeder, directora de la BAP, sobre cómo había permanecido allí durante la guerra y cómo habían entregado libros a los usuarios judíos. No había mucha información al respecto en el archivo de la biblioteca, ni en su sitio web, ni en la publicidad que se entrega al público. Encontré en línea el reporte confidencial que Reeder escribió acerca de la ocupación alemana (1940-1944). Su lectura me provocó escalofríos. Pensé: ‘esta es una novela, esta es una historia y la quiero escribir’”, señala la autora en entrevista.

Un título de memorias e investigación profunda

Escribir La biblioteca de París le llevó cerca de 10 años: “Investigué a fondo la Primera Guerra Mundial y las bibliotecas en la ciudad francesa de ese momento. Como los nazis saquearon las de Polonia, Ucrania y Rusia, traté de rastrear a las personas que habían trabajado en ellas. Leí los periódicos del momento, Le Figaro y la edición parisina del New York Herald.