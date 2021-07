Una de las reglas más controversiales es la necesidad de presentar una identificación para votar. En sí, la medida es razonable, el problema radica en que la identificación no puede ser cualquiera de las que los estadunidenses usan normalmente para realizar otros trámites, por ejemplo, una credencial de estudiante.

En Estados Unidos no hay antecedentes de fraudes masivos que hayan sido determinantes para definir el resultado de una elección, razón por la que no ha sido necesaria una credencial electoral para votar ni tampoco un padrón federal que contenga los datos de todos los ciudadanos. Cada estado define sus propias normas electorales que en términos generales son similares, pero con los matices propios de cada uno. Hasta el año pasado no había existido mayor controversia al respecto. ¿Por qué ahora sí? La respuesta más evidente es que, por primera vez en mucho tiempo, la participación de minorías étnicas fue masiva y determinante para el triunfo de los demócratas, con cuyos principios tienen amplias coincidencias. A la intentona del partido republicano de coartar el voto, el partido demócrata interpuso numerosos amparos, que en última instancia escalaron hasta la Suprema Corte de Justicia. La semana pasada los seis ministros conservadores de la Corte emitieron una resolución que anula algunos de los derechos consagrados en el Acta de los Derechos del Voto. La resolución tendrá además efectos en las leyes aprobadas en por lo menos 15 estados, mediante las que se imponen restricciones para votar. Con el ánimo de contrarrestar la andanada republicana de supresión del voto, el Congreso podría fijar un horario y normas electorales uniformes en toda la nación, sin embargo, la legislación ha sido boicoteada por los senadores republicanos.

Algunos consideran que en el mediano plazo estas medidas tendrían un grave impacto en la democracia de Estados Unidos. La opinión general es que se puso remedio a un problema que no existía y que, a fin de cuentas, validó la retórica de Donald Trump que, sin prueba alguna, ha insistido que la elección fue fraudulenta.