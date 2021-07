Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 12 de julio de 2021, p. 11

Aunque la consulta popular del 1º de agosto será la primera experiencia nacional reglamentada de democracia directa, a nivel estatal las modalidades de este ejercicio tienen varios años en leyes locales; sin embargo, la instrumentación no ha prosperado, ya sea porque se han utilizado en contadas ocasiones en el ámbito local o por la ínfima participación ciudadana, que difícilmente ha superado 6 por ciento del padrón, cancelando su eficacia jurídica.

Organizadas con grandes limitaciones financieras o muy escasa difusión, las experiencias anteriores han resultado en sonoros fracasos: en 2002 se efectuó un plebiscito sobre la construcción de los segundos pisos, tema polémico que sólo convocó a 422 mil ciudadanos, 6 por ciento del listado nominal en la capital, pero muy lejos del 30 por ciento mínimo requerido para ser vinculante. En la consulta del 1º de agosto se requiere 40 por ciento.

En 2015, la consulta respecto de si aprobar o no el desarrollo urbano del corredor cultural Chapultepec fue otra experiencia fallida: con 5 por ciento de participación, anuló sus consecuencias legales.

Para Dania Ravel, actual consejera del Instituto Nacional Electoral y en 2015 con el mismo cargo pero en el órgano del Distrito Federal, las experiencias en la Ciudad de México han tenido muy baja respuesta de parte de los votantes. Incrementarla implicará un trabajo de largo alcance, debe ir de la mano de una continua educación cívica que, además, cruza el tema de que la gente comprenda la importancia de involucrarse en los asuntos públicos .

El ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Javier Santiago, asegura que tomando en consideración el caso del plebiscito relativo a la construcción o no de los segundos pisos, se observó que no tenemos la tradición de consultar ni de ser consultados. A la población no le parece atractivo . Recuerda que en 2002 se dieron factores adversos, similares al entorno actual de la consulta sobre el desempeño de los políticos del pasado: recursos financieros limitados y escasa posibilidad de difusión.