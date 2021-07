▲ Ayer por la tarde, en la Ciudad de México, brigadas informaban sobre la consulta del 1º de agosto para enjuiciar a ex presidentes. Foto María Luisa Severiano

L

a semana pasada, ojalá lo recuerden, me referí a la consulta ciudadana del próximo 1º de agosto. Afirmé, de entrada, que yo no soy de los que consideraron esta instancia como absolutamente conveniente y necesaria. Al contrario, para decirlo sin ambages, me resultaba riesgosa, provocadora y, lo pior (con i), innecesaria. Lo innecesario en toda actividad, pero sobre todo en política, representa emprender las acciones más absurdas sin el menor asomo de utilidad y beneficio. En estos casos hasta la premeditación, alevosía y ventaja constituyen un búmeran insalvable.

Pero resulta que yo soy por naturaleza un militante (desde la Congregación Mariana, la Acción Católica de la Juventud Mexicana y los Boy Scouts). Esto quiere decir que cuando decido integrarme como miembro de alguna cofradía, es porque asumí, a cabalidad, el compromiso de respetar principios con los que obviamente debo coincidir, cuerpo doctrinal y comportamientos. Respecto a la táctica y la estrategia, sí soy más accesible: reclamo el derecho a proponer, alegar y hasta dar patadas de ahogado en las discusiones y debates, pero, votada una decisión, me pliego a la voluntad mayoritaria y la respeto como si fuera la por mí sostenida. Por supuesto que, si en la discusión soy convencido por una propuesta que corrija, adicione, mejore la por mí presentada, pues tanto mejor, pues así no me queda más que reconocer ¡Ganamos, compañero!

Todo lo anterior en relación con la consulta del 1° de agosto. Mi posición ha sido muy clara: yo la considero inconveniente por los enormes riesgos y dificultades que son obvias en las actuales condiciones. Sin embargo, el día que una mayoría de militantes de un partido, con cuyas causas, razones, proyecto y objetivos me identifico, decidieron que esta acción política debería llevarse a cabo, he dedicado mis precarios esfuerzos a promoverla con denuedo.