El equipo nigeriano hizo un partido muy físico y metieron muchos triples , comentó el entrenador estadunidense Gregg Popovich. Hay que darles el crédito. Con cuatro días de entrenamiento, hubo muchas cosas que me gustaron, de cierta manera estoy un poco contento de que haya sucedido. Esta derrota no significa nada si no aprendemos de ella , señaló Popovich.

El resultado del campeón olímpico desata las dudas a cinco días de medirse con España (bronce en Río 2016) y a 12 de la cita en Tokio.