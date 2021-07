Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 12 de julio de 2021, p. 28

Vecinos de las colonias Ramos Millán y Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco, demandaron un proyecto integral de reparación en la red de drenaje, ya que han sido sólo parches, lo que ha provocado fugas y socavones, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes.

María Luisa Ruiz, vecina de la colonia Campamento 2 de Octubre, expresó que en la calle Pablo Alvarado, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) detectó que el problema estaba en el drenaje, ya que prácticamente no llevaba su cauce, lo que ocasionó fuga tras fuga y que se formaran dos socavones de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Comentó que el miércoles empezaron los trabajos en la red de agua potable y no los dejábamos laborar hasta que viniera personal a ver el drenaje, porque es como tapar con un parche el problema , ya que sólo atienden uno de los problemas y no pueden extenderse más porque, de acuerdo con el director de Servicios Urbanos, no hay presupuesto para ello.