L

a humanidad ha transcurrido siempre a nuevas confrontaciones armadas con nuevos equipos más efectivos para eliminar al enemigo, y a lo largo de la historia, no obstante, los esfuerzos por controlarlas y llegar a acuerdos para evitar su propagación y prolongación, los esfuerzos se han quedado cortos y no, hasta el momento, no existe esfuerzo riguroso para exterminarlas.

Las conocemos por su clasificación y peculiaridades; guerra de guerrillas, guerra de agresión, de invasión, fría, nuclear y muchas otras que, de todas, el cálculo de decesos de gente inocente es lo de menos, pero sí el de destrucción en el menor tiempo posible, sin importar el daño profundo a la Tierra, fauna y flora.

Pero lo más reciente, que no nuevo, en temas de guerra es la inteligencia artificial. Con el desarrollo de la informática creció la posibilidad de mejorar las armas de guerra, de cualquiera de las que hemos mencionado. Lo importante es ganar. Y con el veloz e insospechado crecimiento de la tecnología (de la tecnología de la destrucción), la humanidad se enfrenta a una realidad muy preocupante. No se ha dado cuenta, o no ha querido ver, que mientras la pobreza en todos los continentes continúa, tenemos una advertencia de peligro que pasa desapercibida, voluntaria o involuntariamente: la trampa de una guerra total.

Aparentemente estamos en una guerra cibernética globalizada no declarada, pero ampliamente conocida en sus aspectos superficiales. Algunas opiniones coinciden en que es una revolución militar. Es decir ¿estamos en una guerra entre la inteligencia humana y la artificial? La informática nos lleva una ventaja enorme y nos ha tomado por sorpresa.

La búsqueda y localización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la inteligencia artificial se está acelerando, y las consecuencias para el futuro ya lo han descrito en innumerables estudios acerca del agotamiento de los recursos. Son éstos, los que deberíamos explotar con mayor mesura. Porque, finalmente, no son los armamentos bélicos la finalidad de la transformación de dichos recursos. Ni el petróleo, el litio u otros materiales los que directamente nos alimentarán en un mundo sin recursos naturales renovables.