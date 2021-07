Los datos por tasa de Esavi por cada mil dosis aplicadas revelan que el biológico de Pfizer-BioNTech reporta el mayor número de Esavi, con un promedio de 0.88 por cada mil dosis administradas. Con 19 millones 24 mil 982 dosis aplicadas, se reportan 217 Esavi graves y 16 mil 538 no graves, con un total de 16 mil 755 eventos.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que la mayor proporción de Esavi, tanto graves como no graves, se presentan en mujeres, con 56 y 75 por ciento, respectivamente. Por grupo de edad, los eventos no graves se dan principalmente en jóvenes de 30 a 39 años, y los graves, en mayores de 60 años.

Con un total de 45 millones 898 mil 210 vacunas anti-Covid administradas hasta el pasado 1º de julio en México, los servicios de salud en los estados reportaron 24 mil 72 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (Esavi). De ellos, 23 mil 568, es decir 98 por ciento, se clasificaron como no graves, mientras que únicamente 2 por ciento, que corresponde a 504 casos, fueron clasificados como graves.

Le sigue AstraZeneca, que con 12 millones 437 mil 611 dosis administradas tuvo 127 Esavi graves y 3 mil 633 no graves, con un total de 3 mil 760 eventos, es decir, 0.30 Esavi por cada mil dosis aplicadas. Sinovac, con 7 millones 502 mil 835 dosis aplicadas hasta el 1º de julio, reporta 80 Esavi graves y mil 83 no graves, y una tasa de 0.16. La vacuna Sputnik V, con 2 millones 291 mil 170 dosis aplicadas hasta el 1º de julio, tuvo 20 Esavi graves y 379 no graves, con un total de 399, la más baja de todas las vacunas disponibles en México, y una tasa de 0.17 Esavi por cada mil dosis administradas.

El biológico de CanSino, con 3 millones 861 mil 280 dosis aplicadas, reporta 53 Esavi graves y mil 197 no graves, con un total de mil 250 eventos y una tasa de 0.32. Jannsen, con un millón 217 mil 771 vacunas aplicadas, reportó cuatro Esavi graves y 708 no graves, con una tasa de 0.54 por cada mil dosis aplicadas.

De los Esavi no graves, al corte del 1º de julio, se reportaron 17 mil 706 en mujeres y 5 mil 862 en hombres. Respecto a los Esavi graves, 282 se presentaron en mujeres y 222 en hombres. De ellos, 267 se reportaron en adultos mayores, 103 en personal de salud, 26 en maestros, 59 en población de 50 a 59 años, 21 en población de 40 a 49 años, ocho en mujeres embarazadas y cuatro en zonas fronterizas.