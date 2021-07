El miércoles pasado, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las autoridades se habían reunido con los habitantes y que se iban a atender las necesidades . Se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades. Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo. No es la represión, sino atender a la gente, y decirles que ése es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación”.

En ese contexto, los funcionarios entrevistados señalaron que de manera conjunta con los representantes eclesiales y de las comunidades afectadas se ha comenzado a trabajar en la implementación de un plan de pacificación y la directriz gubernamental es que no haya violencia.

Sostuvieron que las autoridades encargadas de perseguir los delitos realizarán sus labores, pero de manera que los habitantes de Tierra Caliente no se vean afectados, y para ello ya se han instalado mesas de trabajo que se efectuarán de manera diaria.