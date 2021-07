Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 11 de julio de 2021, p. 3

El gobierno de la República negocia con su contraparte estadunidense la apertura parcial de la frontera común, a partir de una reclasificación de actividades consideradas esenciales.

México argumenta que la mayor parte de la población de California y Baja California ya tiene la vacuna anti-Covid, de ahí la intención de nuestro país de modificar criterios para abrir a ciertos cruces de personas y mercancías, de acuerdo con información expuesta en la reunión del lunes pasado entre el presidente López Obrador y senadores de Estados Unidos, tanto del partido Republicano como del Demócrata.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que las restricciones fronterizas impuestas por Estados Unidos son de carácter sanitario.

Entonces, estamos trabajando con DHS (Department of Homeland Security) y le pedimos su apoyo a los senadores, respecto a que si no van a levantar las restricciones en toda la frontera porque consideren que por razones sanitarias no se pueden hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por actividad no esencial y qué se entiende por actividad esencial. En eso estamos ahorita , comentó en Palacio Nacional.

Ebrard informó de la integración de un grupo de trabajo para analizar esa iniciativa porque el impacto (del cierre al tránsito fronterizo) ha sido muy grande y ya no habría razón (para mantenerla): por ejemplo, Tijuana y San Diego tienen el mismo nivel de vacunación al día de hoy, ¿cuál sería la razón entonces de mantener o prolongar innecesariamente esa restricción a las actividades? , planteó.