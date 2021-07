P

oco antes de que llegara la pandemia escuché que iban a cerrar Mi Reintegro , el único estanquillo que hay por aquí. Le pregunté a su dueña, Mariana, qué había de cierto en eso. Se limitó a levantar los hombros y a seguir limpiando el mostrador. No volví a saber nada del asunto hasta el miércoles que Arnulfo, el portero del edificio que hace mis compras, de nuevo lo mencionó.

Espero que sólo se trate de un rumor. Si desaparece Mi Reintegro , la colonia va a sufrir una más de las pérdidas que ha padecido en el último año y ocurrirá algo mucho más grave: las familias que viven en las barrancas ya no podrán ir a la única tienda en donde les venden fiado, a pesar de que sobre el mostrador cuelgue un letrero llamativo, escrito con plumones de colores: Hoy no se fía. Mañana sí . Por si quedara alguna duda, el aviso tiene un párrafo más que convincente: El dueño no está. Se fue a buscar a un cabrón que le debía .

Desde que empecé el confinamiento no he vuelto a Mi Reintegro . Cuando iba, me divertía ver la advertencia feroz, desalentadora sólo para los recién llegados a la colonia mientras que a los clientes regulares sólo les servía de pretexto para hacer bromas.

II

Don Celso es el encargado de recibir los pedidos y acomodar las mercancías; Mariana, su esposa, de atender a los clientes y nunca se aleja del mostrador. En el cajón donde guarda el dinero que va cobrando tiene un cuadernito para registrar los nombres de los deudores y el monto de sus compras. “ La Güera: medio kilo de huevo y un cuarto de azúcar. Doña Sara: un paquete de fideo y un litro de aceite. Lalo: una coca grande y dos latas de rajas. El Chino: un paquete de papas y un gansito”.

Don Celso sabe muy bien que su mujer vende mucho a crédito; sin embargo, en cuanto alguien llega, no importa quién sea, se queja de que Marianita tenga tan buen corazón porque le fía a todo el que se lo pida, sin fijarse cuánto le debe por compras anteriores.

A ese paso –me comentó don Celso– llegará el momento en que no tengan con qué pagarles a sus proveedores, disminuirán sus mercancías, también la clientela y ya no les quedará para vender más que el mostrador, los vitroleros, el refrigerador y una jaula siempre vacía. Acusé a don Celso de ser exagerado y, por broma, le dije que si un día se le antojaba cerrar Mi Reintegro me vendiera el aviso para colgarlo en mi negocio de pasteles. Está bueno: se lo daré en dos pesos, con todo y envoltura . Su respuesta nos hizo reír mucho.

III