L

a consulta popular que se celebrará el próximo primero de agosto, no es un plebiscito, pues no se trata de aprobar una decisión gubernamental, ni un referéndum, porque no se busca aprobar un texto legal. Tampoco es un proceso espectacular, como el que obligó a renunciar al dictador chileno Augusto Pinochet en 1988. La consulta es un mecanismo de democracia directa, que tiene por objeto saber cuál es la opinión mayoritaria de la población electoral sobre un tema de trascendencia.

En México, la democracia directa y sus diferentes vías han sido muy poco utilizadas. En países de desarrollo similar en América Latina, estos mecanismos han tenido un desarrollo y uso intenso. Así que la consulta que se nos viene encima es interesante por insólita.

La definición de un tema trascendente pasó de una propuesta presidencial para juzgar a los ex presidentes, a una formulación muy vaga que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para esclarecer las decisiones políticas del pasado. La vaguedad de la cuestión planteada hace temer que no se alcanzará el porcentaje de votos suficientes para dar carácter vinculatorio a la respuesta.