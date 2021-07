Silvia Calderón Soto fue una destacada dirigente de la UPREZ en el estado de México y después del Sector Educativo Independiente Ricardo Flores Magón , directora de una primaria en Naucalpan (con infraestructura de primer mundo , bromeábamos con ella, pues hasta comedor tenía) y maestra de la FES-Acatlán. El día de hoy falleció en la madrugada, no fue el Covid-19 sino el cáncer, deja su ejemplo de lucha y congruencia entre el pensar y el hacer para todos quienes la conocimos. En donde esté, seguramente seguirá luchando por construir un mundo mejor para todos. No se va, se queda en nuestras mentes y corazones. A su familia le mandamos un fuerte abrazo y pronta resignación. Pudimos brindarle un homenaje en vida apenas el viernes 2 de julio en la querida primaria de la que era directora.

Hasta ahora no hemos recibido incremento salarial alguno y, con base en el precepto anteriormente expuesto, exigimos a la SEP y al IPN el aumento salarial que corresponde, que es de 5.2 por ciento, el cual obtuvieron este año los trabajadores del nivel superior, y no 3.9 por ciento que fue negociado por la dirigencia nacional del SNTE; por lo tanto, seguiremos demandando la diferencia de 1.3 por ciento a través de todos los conductos posibles.

os 10 mil trabajadores no docentes del Instituto Politécnico Nacional contamos con condiciones generales de trabajo que se derivan de un Convenio de Homologación firmado en 1980 entre la SEP, el IPN y el SNTE que, en su artículo 6, establece que las condiciones salariales se revisarán anualmente a partir de febrero a fin de mantener la nivelación de los nuevos tabuladores, los cuales no serán menores con respecto a los de las demás instituciones educativas de tipo superior en el área metropolitana . Se establece además que el procedimiento de revisión se realizará por separado (...) a la revisión que se efectúa para el resto del personal del gobierno federal .

El 10 de febrero de 2021 avisé por escrito a la Secretaría del Bienestar del fallecimiento, y desde entonces pedí el pago de la pensión que debió cobrar el 25 de enero de 2021, cuando aún vivía y gozaba de ese derecho, pero que por encontrarse hospitalizado no pudo ir. Siendo yo su adulto auxiliar, soy el encargado de cobrar dicho apoyo en su representación, pero en el centro de pago Las Américas de Ecatepec me negaron dicho pago con el pretexto de que no llevaba carta poder, la cual era innecesaria , según respuesta de la Delegación Estado de México con oficio BIE/COPPBPAM/271/2021.

Para el pago de marcha (pago único por fallecimiento) el 8 de julio, a las 13:50 horas (al mismo tiempo que estaba en la Secretaría del Bienestar dando seguimiento), llegó a mi casa quien dijo llamarse Lizeth Rodríguez, sin mostrar gafete de identificación para tramitar el pago de marcha. Como yo no estaba, le dijo a mi hermana que no seguía el trámite y que se ¡cancelaba el pago de marcha! A mí nadie me aviso qué día ni a qué hora irían al domicilio, y yo no puedo estar allí esperando porque si no salgo a trabajar, no como.

Pido autorizar el pago del apoyo del primer bimestre 2021 y efectuar el pago de marcha respectivo, que es por el fallecimiento del titular, independientemente del apoyo no cobrado pendiente referido en el punto anterior.

Mis teléfonos son 55 5699 6247 y 55 1804 7301

Juan Carlos Sabino López

Demanda entrega correcta de documento de propiedad

El jueves 1º de julio de 2021 me entregaron sólo dos hojas de tres que imprimieron de mi Certificado de (Inmueble) Folio 1263952 en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (DGRPPC), ya que la tercera hoja no tenía información. La señorita que me atendió argumentó que no podía entregármela porque tendrían problemas y me dijo: Pero no se preocupe, si no se la aceptan, usted regresa y se la corregimos . El 2 de julio me rechazaron el documento para la escrituración de mi casa porque requerían el documento completo. El lunes 5 de julio regresé y me atendió la coord. de Módulo de Entrega, Alejandra García Durán, quien me mostró mi tercera hoja con varios sellos y la leyenda de CANCELADO . Ella se negó a corregir mi documento con sólo dos hojas. El núm. de entrada es 277056, y el núm. de trámite: 37467.

Pagué 669 pesos por el documento. Los ciudadanos no tenemos la culpa de que ellos impriman tres hojas y nos compliquen por sólo entregarnos dos.

Solicito de manera atenta y respetuosa a la DGRPPC me reponga y entregue el documento mencionado de forma correcta y completa.

Álvaro Fernández Martínez