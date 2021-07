Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 11 de julio de 2021, p. 19

Santiago. El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, desmintió la madrugada de ayer la muerte de su hijo, Ernesto Llaitul Pezoa, en un enfrentamiento con la policía chilena en un sector rural de la Araucanía.

“Personalmente y la pareja del Nano (Ernesto Llaitul) fuimos suponiendo que era mi hijo, pero no era. Los cuerpos eran parecidos con el fallecido, que es Pablo Marchan, un weichafe (guerrero) de la CAM, y como le llegaron balazos en el rostro se le había deformado un poco. Quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal; no tengo idea o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él. Estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal; no entendemos la razón de tal maldita confusión”, señaló Llaitul en declaraciones al medio electrónico Interferencia.cl.

No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y cómo empezó a circular esa información. Nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo, noté que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo , agregó.