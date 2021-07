En el primer tiempo, los dirigidos por Miguel Herrera tuvieron dos opciones cercanas a anotar, mientras las Águilas vieron esfumarse otra, ante la atinada intervención del guardameta argentino Nahuel Guzmán. El ex rayado Miguel Layún, quien está de vuelta en el nido de Coapa, estrelló el esférico en un poste, el equipo de la UANL replicó al minuto 62 con poderoso envío de Rafael Carioca, que resolvió de forma brillante el portero Jiménez.

El cuadro que comanda Santiago Solari sumó tres victorias en el vecino país del norte y el estratega argentino tuvo oportunidad de observar a sus nuevos jugadores, entre ellos Reyes, mediocampista ex camotero que se encuentra en etapa de adaptación al grupo, pero que ya pudo mostrar sus virtudes, especialmente con la anotación de este partido.

Las Águilas del América culminaron con éxito su gira de preparación por Estados Unidos tras derrotar 1-0 a los Tigres de su ex técnico, Miguel Piojo Herrera, con la solitaria anotación al minuto 76 de Salvador Reyes en el Alamodome de San Antonio, Texas.

▲ Salvador Reyes metió el gol de la victoria en el juego amistoso de las Águilas del América contra Tigres, en San Antonio, Texas. Foto Afp

Al felino Francisco Meza le anularon un tanto por estar en posición adelantada cuando contrarremató un tiro de Diego Reyes. Los regios quedaron desconcertados, entonces apareció Salvador Reyes, avanzó decidido al frente por el costado izquierdo y disparó de zurda, poniendo el balón lejos de Guzmán.

El choque amistoso sirvió para que ambos estrategas probaran jugadores, por lo que hubo múltiples cambios. Solari salió airoso de su gira, a pesar de tener varias ausencias por llamados a la Selección, como el caso de Guillermo Ochoa, Henry Martín, Jorge Sánchez, Sebastián Córdova y Richard Sánchez, así como bajas por lesión de Federico Viñas y Nicolás Benedetti.

Mientras las Águilas cosecharon tres triunfos, los Tigres mostraron una mejoría respecto a su anterior partido frente a las Chivas; no obstante, Herrera no pudo evitar la derrota ante su ex equipo.

América debutará en el Apertura 2021 el jueves 22 visitando a Gallos Blancos, mientras los regios irán al estadio Caliente de Xolos.