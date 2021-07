Alondra Flores Soto

Domingo 11 de julio de 2021, p. 4

Alice Munro, la gran maestra del relato corto contemporáneo, llegó a los 90 años de una vida en la que, con su observación, hizo suficientes los lugares ordinarios para crear la complejidad; todo es tangible y misterioso desde sus historias.

La Fundación del Premio Nobel eligió ayer la frase La felicidad constante es la curiosidad para celebrar el aniversario de la autora canadiense, persistente en la discreción con su vida pública. Sin embargo, fue mencionada en múltiples publicaciones, así como en la Real Academia Española, y en The Paris Review, y entre los lectores a los que ha cautivado desde que publicó su primera selección de relatos, Dance of the Happy Shades, en 1968, con la que ganó el premio Governor General, uno de los más importantes en su país, y sus cuentos que publicaba The New Yorker. Hoy sus libros suman 14.

Entre William Faulkner y Anton Chéjov se ha colocado a la escritora canadiense, ganadora del Nobel de Literatura en 2013, como autora de cuentos de realismo sicológico. Su nacimiento en Wingham, Canadá, el 10 de julio de 1931, determinó su literatura. La granja en la que creció se volvió el escenario para elaborar a sus personajes y los estilos de vida.

Aun con la noticia del premio que genera mayores reflectores a cualquier escritor, Alice Munro continuó con su vida esquiva. Hace más de 30 años renunció a las giras para promocionar sus libros. Prefiere la vida tranquila en Clinton, Ontario, concentrada en las palabras. Hace casi una década anunció que dejaba de escribir. En abril pasado, el sello Lumen publicó Algo que quería contarte, libro de 13 relatos inéditos con traducción al español.