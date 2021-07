“Gran parte de mi trabajo, si bien no depende de la audiencia, tiene mucha cercanía con ella, y en esos momentos del confinamiento no se podía. Así que pensé no hacer el espectáculo completo, pero sí jugar, mostrar, escuchar las risas, aplausos, ese amor compartido; lo que sucede en el teatro.

También conocida como Chula The Clown, considera interesante presentar al público no sólo lo relacionado con el vestuario, sino cómo se produce un espectáculo, cómo se levanta, económicamente .

▲ Para Chula The Clown, la gestión es crucial dentro de lo emocional y lo práctico , y quiere compartirlo a través de Dirt! (quitando capas hasta el esqueleto), cuyas sesiones concluyen el 25 de julio. Foto cortesía de la artista

“Fue una catarsis que hice conmigo misma; me percaté de que me he juzgado muy duramente; pero mi payasa no tiene esa conciencia social y se atreve a liberarse. Allí se consolida un payaso, cuando se hace hipervisible, ya no hay juicios.

“Al trasladar esa idea a una imagen, pensé en una máquina de lavar. Imaginé que si la ropa pudiera hablar y contar su historia, ¿cuál sería? Si echara todo a lavar, ¿realmente se le quitaría toda la mugre? Más bien sería cuestión de abrazar nuestra suciedad. Escribí en la ropa y me di cuenta de que su narrativa era mucho más amable que la mía.

“Cuando leí la ropa, veía que estas prendas le decían a estas partes del cuerpo que eran bellas, positivas, un lugar de luz. Me parecía increíble atármelas y hacer una cadena con toda la ropa, sentir el peso de las palabras, acabar con un falso desnudo, en brasier y calzones. Acabo quitándome todo, son puras ideas, y en eso se quedan; el asiento de la conciencia es hasta el final. Realmente estás dejando que te pase la vida.”

El trabajo escénico se desarrolla de jueves a domingo: los jueves serán de deconstrucción de procesos creativos, conversatorios con el equipo de la puesta en escena, quienes hablarán sobre su colaboración, cómo traducir las ideas a lo visual y el proceso. Los espectadores tendrán oportunidad de realizar preguntas.

Los viernes se presentará La libertad de jugar, sesiones de improvisación en las que Gabriela Muñoz, acompañada por especialistas en el arte del clown y del circo, generarán dinámicas a partir del montaje original.

Continuarán los sábados con noches de Varieté: creación libre a partir del tema dirt (mugre, en español).

Por último, las clases magistrales con Gabriela Muñoz serán los domingos, cuyo sentido será construir los procesos creativos, actividad que la directora denomina conferencia performática . En estas charlas, analizará las herramientas que comúnmente son empleadas para generar un espectáculo clown, como la estructura dramática, la estética o el teatro físico. También habrá sesión de preguntas.

El público podrá apreciarlo los jueves, y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 los domingos a las 18 horas en el teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque. Concluyen le 25 de julio.