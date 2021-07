L

a vacuna anti-Covid que esté a nuestro alcance es la debemos ponernos, respondió un destacado epidemiólogo mexicano cuando le pregunté cuál era el mejor antígeno para protegernos del SARS-CoV-2. Él no distingue entre mejor y peor, sino entre evitar enfermarse y quedar a expensas del virus que nos cambió la vida desde inicios de 2020. Esta afirmación me llevó a investigar –más allá de tintes políticos– qué tan aceptadas son las vacunas chinas, que han sido las más castigadas por algunos medios occidentales. La conclusión no deja lugar alguno a la ambigüedad: una cosa es lo que dicen algunos medios y otra la que describen los virólogos.

A pesar de las campañas en su contra, China colocó sus biológicos anti-Covid en al menos 90 naciones, incluso en algunas que tienen organismos reguladores en extremo rigurosos para aprobar medicamentos. Epidemiólogos mexicanos de renombre afirman que las inoculaciones del país asiático son confiables y eficaces para prevenir los casos graves de la enfermedad y son las mismas que se han aplicado a la población china y que le han permitido controlar la epidemia.

Hay tres vacunas chinas disponibles en estos momentos. El doctor Gustavo Olaiz, un destacado epidemiólogo mexicano que dirige el Centro de Investigaciones en Políticas, Población y Salud, opina que los chinos han hecho un enorme esfuerzo para generar y producir antígenos a gran velocidad y con muy buenos niveles de seguridad. Aquí tal vez el punto más complejo es que poseemos poca información de ellos en comparación con los demás, pero tenemos la experiencia de haberlos aplicado en México y nos ha ido bien. También la Coronovac ha tenido muy buenos resultados en el ejercicio que hicieron en Chile, aparentemente es un biológico de muy buena calidad. México ya tiene una o dos de estas vacunas licenciadas para su uso y de igual manera, los resultados han sido muy buenos .