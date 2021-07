Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. 11

Por segundo día consecutivo no fue posible verificar el estado de la Mina de Cosalá, Sinaloa, ya que de nueva cuenta la empresa canadiense Americas Gold and Silver no proporcionó el equipo de seguridad requerido y los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sólo llevaron a cabo un recorrido por la planta y demás instalaciones que están en la superficie, informó el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Advirtió que hará del conocimiento de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la actitud persistente de los directivos de Americas Gold and Silver, de pasar por encima del acuerdo que se concretó el miércoles pasado para levantar la huelga en esa mina, ya que insisten en que no están obligados a pagar los salarios caídos a los 330 trabajadores, que por 18 meses paralizaron labores, en defensa de sus derechos.

El senador de Morena deploró que no haya una actitud más firme de la autoridad laboral, ya que la inspección acordada con la empresa en las negociaciones, en las cuales participaron las secretarias de Gobernación, del Trabajo y de Economía, concluyó ayer, sin que pudieran bajar a la mina.

Algo muy fuerte y sucio debe esconder la empresa para acudir a todo tipo de maniobras e impedir que la representación sindical de los trabajadores pudiera constatar el estado de esa mina , recalcó, e hizo notar que, desafortunadamente, los ocho inspectores de la STPS avalaron esa inspección simulada .

La empresa pretendía que se asegurara que todo está bien, pero, expuso, aún con ese recorrido superficial, se pudieron detectar fallas en materia de seguridad y anomalías, que deben corregirse. Con base en ello, calculó que la reapertura tardará por lo menos un mes, siempre y cuando se cumplan los compromisos con los trabajadores.