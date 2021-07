Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. 3

Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía (SE) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, calificó la acusación de enriquecimiento ilícito por 9 millones de pesos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) como una persecución política por el papel que, dijo, desempeñará como diputado opositor en la próxima legislatura federal.

No quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política. A partir del primero de septiembre seré diputado federal y lo digo fuerte y claro, lo haré en el papel de opositor , dijo el ex principal negociador del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en un comunicado, después que se conoció la información de la FGR.

En entrevista radiofónica, Guajardo explicó que la Secretaría de la Función Pública hizo observaciones sobre su declaración patrimonial, las cuales aclaró en su momento. Sin embargo, la FGR inició otra investigación, en la cual halló un depósito de 300 mil dólares a una cuenta suya en un banco estadunidense.

Señaló que fue el pago de una compensación por la cesión de los derechos de herencia de su madre que hizo su hermano mayor.

El diputado electo comentó que la FGR solicitó al juez que se detuviera su toma de protesta en la Cámara de Diputados.

Simplemente con lo que dijo la fiscalía de que el objetivo era impedir mi toma de protesta en la Cámara, me queda claro que esto es persecución política , dijo el economista neoleonés. Agregó que esto se deriva de su participación en la campaña electoral del PRI en su estado natal.