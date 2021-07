Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. 20

Moscú. Rusia confirmó que prestará asistencia militar a Tayikistán en caso de que sufra una agresión desde Afganistán, mientras el canciller Serguei Lavrov se reunió ayer en la capital rusa con una delegación del movimiento talibán para tratar de obtener garantías de que ningún grupo armado cruzará esa frontera ni usarán la ruta del norte para mover drogas, que representan parte mayoritaria de los ingresos del grupo radical.

Los acontecimientos en Afganistán nos preocupan exclusivamente desde el punto de vista de que los problemas no se extiendan a los países vecinos , explicó Lavrov a la prensa y, para no estropear su negociación con el talibán, agregó: Mientras esto ocurra en territorio afgano, no tomaremos ninguna medida salvo repetir nuestros llamamientos insistentes a iniciar cuanto antes el proceso político apoyado por todos los afganos .

Los expertos locales se muestran escépticos de que la negociación concluya con éxito y la mayoría coinciden en que son muy difíciles de cumplir los compromisos que asumen los representantes del talibán por su heterogénea composición, intereses encontrados y ánimos de revancha en la región de Asia central de grupos radicales, muchos formados por ex combatientes del Estado Islámico en Siria, que ansían retornar como triunfadores a sus países de origen.

Según algunas versiones, el talibán controla ya 85 por ciento de Afganistán y, de acuerdo con otras fuentes, domina en 195 distritos ante los 74 que todavía mantiene el ejército afgano. En el resto del país, combaten sin cesar a las fuerzas leales al gobierno de Kabul y sus adversarios.

En el norte afgano, en días recientes, más de mil 500 militares solicitaron asilo en Tayikistán, la república ex soviética que tiene la más extensa frontera con Afganistán, huyendo de la ofensiva del talibán.

El gobierno tayiko de Emomali Rajmon solicitó el apoyo militar de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC, que encabeza Rusia con cinco países del espacio postsoviético), tras admitir que carece de recursos para impedir una eventual invasión desde el sur.