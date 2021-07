Ap y Europa Press

Sábado 10 de julio de 2021, p. 19

Managua. El abogado estadunidense Jared Genser, defensor de los opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega hace un mes, afirmó ayer que sus clientes están legalmente desaparecidos debido a que no existe información alguna sobre su paradero ni su condición.

Éste es un claro ejemplo de desapariciones forzadas, cuando un Estado se niega a reconocer una detención o a dar información sobre personas arrestadas , señaló Genser en una rueda de prensa virtual sobre la situación de ambos candidatos presidenciales, capturados por la policía el pasado 9 de junio.

Agregó que en igual situación están la dirigente política Violeta Granera y otros 23 opositores arrestados desde fines de mayo, entre quienes figuran otros cuatro aspirantes presidenciales, tres dirigentes campesinos, dos líderes estudiantiles, dos ex guerrilleros sandinistas, dos ex vicecancilleres, dos empresarios y un periodista.

Es una situación muy grave. El gobierno ha dicho que han sido llevados ante un juez, pero no podemos confirmarlo, los abogados no han estado presentes y no han sido acusados formalmente de ningún delito , explicó el jurista.