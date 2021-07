Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. 21

Pantelhó, Chis., El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal retomaron el control de la cabecera del municipio de Pantelhó, donde el jueves hombres armados hirieron de bala a seis agentes y tres militares. La cabecera municipal es un pueblo fantasma, con todas las casas cerradas y sin energía eléctrica desde el miércoles cuando un grupo armado irrumpió y colocó retenes.

Los más de cien uniformados abrieron el paso el viernes en la carretera San Cristóbal-Pantelhó, que permanecía bloqueada con árboles y dos camionetas quemadas –presuntamente patrullas–, en un punto llamado San José El Carmen, a unos cuatro kilómetros de la cabecera, donde el jueves fueron emboscados los militares y policías.

Según pobladores, algunas familias se desplazaron hacia otros lugares por vías alternas, debido a que la vía principal que comunica a Pantelhó con San Cristóbal estaba cerrada. También 225 personas pertenecientes a la organización sociedad civil Las Abejas, de las localidades de Quextic Centro y Quetic Poblado, cercanas a la cabecera de Pantelhó, se desplazaron hacia Acteal y, por tanto, en zona de riesgo.

La situación en este lugar se agravó a partir del 5 de julio, cuando el catequista, Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fue asesinado de un balazo en el vecino municipio de Simojovel, presuntamente por integrantes de un grupo de la delincuencia de Pantelhó, después de denunciar los atropellos sufridos y de demandar la intervención de las autoridades gubernamentales.

Diversas versiones señalan que ese grupo, presuntamente ligado a las autoridades municipales perredistas, está confrontado con otra organización formada por pobladores para repeler de las agresiones, llamados los Defensores del Pueblo.

Vecinos de San José El Carmen explicaron que cuando dormían el miércoles a las 2 horas, aproximadamente, escucharon ruidos de motosierras que estaban cortando árboles para bloquear la carretera.