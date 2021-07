Disquero

Louis Andriessen: un gigante que baila

▲ Louis Andriessen falleció el pasado primero de julio a los 82 años. Entre su obra colosal destaca la mancuerna que hizo con el cineasta Peter Greenaway, con quien realizó las películas M is for Man, Music, Mozart; Rosa: The Death of a Composer, y Writing to Vermeer. Foto Wikimedia Commons

Pablo Espinosa Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. a12 Los acordes de la impresionante partitura titulada Y después, a partir del poema de García Lorca, escrita por Louis Andriessen, son los mismos de la pieza titulada One More Cup of Coffee, del álbum Desire, de Bob Dylan. La voz soprano de Astrid Sterre Konijn estremece en una de las mejores versiones asequibles en YouTube. En pantalla, se despliega la orquesta de cámara donde lucen de manera espectacular un bajista y un guitarrista, ambos claramente pertenecientes a alguna banda de rock. Esa música desgarradora, telúrica, de apenas tres minutos de duración, describe a cabalidad el poderío de uno de los compositores definitivos de los siglos XX y XXI: el maestro Louis Andriessen, quien nació en Ultrecht, Países Bajos, el 6 de junio de 1939, y murió hace unos días, el primero de julio de 2021, en su casa en Weesp. Con excepción de la excelente nota de la reportera Alondra Flores en La Jornada, la noticia pasó desapercibida para la prensa mexicana. Andriessen es un gigante del tamaño de Igor Stravinsky, John Cage y Mozart, todos juntos. Como toda música excéntrica, han intentado reducirlo en las siguientes etiquetas: neoclasicista, minimalista, serialista, jazzista. Si incluyeran roquero, seguiría siendo de risa loca, pero con justa razón, pues Louis Andriessen es un autor iconoclasta, rebelde, incómodo, libertario, original, provocador, todos esos atributos propios de la cultura rock. Pero ni es neoclásico ni minimalista, mucho menos serialista ni jazzista. Es un gigante. Recomiendo el fabuloso disco titulado Gigantic Dancing Human Machine, del agrupamiento Bang on a Can All-Stars, de 2011 (disponible en plataformas digitales, entre ellas Spotify), que contiene otras tres partituras que definen una etapa de la creación gigantesca de Andriessen. La primera de ellas, titulada reveladoramente Workers Union (el tema social es propio de Andriessen), contiene altas dosis de humor musical, ese elemento que escapa a la atención de los escuchas, acostumbrados a la solemnidad. Entre carcajadas y baile, disfrutamos de esa obra y las otras dos, donde está una de las obras clásicas de Andriessen: Hoketus. Esas partituras han provocado el apresuramiento de aventurados en poner la etiqueta de minimalista al compositor holandés, quien una y otra vez negó en vida pertenecer a tal club inexistente y, aunque ya no esté presente, con mucho gusto nos lo vuelve a explicar: el minimalismo fue un periodo muy corto en la historia de la música. La repetición no es su distintivo. No toda música que recurre al hipnotismo repetitivo es minimalista. Podemos apreciar su célebre partitura, Hoketus, como contrapeso, respuesta, diálogo y espejo lúdico y reverencial del monumento por excelencia del, ese sí, minimalismo: la partitura En Do, de Terry Riley, uno de los fundadores, con La Monte Young, de ese efímero capítulo conocido como minimalismo. A su vez, el propio Terry Riley con mucho gusto ha vuelto a explicar que no es un autor minimalista, si bien lo fue. Andriessen incursiona en territorios insólitos de la sabrosura musical. Una de mis obras favoritas se llama De Stijl, El estilo, en referencia al movimiento artístico holandés conocido como neoplasticismo, del cual fue figura central el paisano de Andriessen: Piet Mondrian (1872-1944), y también Mondrian es figura central de esa partitura: De Stijl, y por eso está plena de música de baile y ritmos de pura gozadera. Un gigante bailando: Piet Mondrian. Un gigante bailando: Louis Andriessen. A los 70 años, el pintor Mondrian seguía tomando clases de baile y sobre la pista era espectacular: bailaba erguido, con la cabeza inclinada hacia arriba, y realizaba pasos estilizados con peculiar elegancia. De Stijl es claro homenaje a Mondrian. El propio autor, Andriessen, anotó: Es una imagen musical de la composición con rojo, amarillo y azul, de Piet Mondrian, de 1927, pero exclusivamente sobre una base conceptual . Cuatro sopranos, cuatro trompetas, un sax: boogie woogie, que tanto le gustaba a Mondrian y llamaba con elegancia chasse-bande . De Stijl es la parte tercera de una de las pasiones de Louis Andriessen: el teatro musical, en específico de la obra en cuatro partes titulada De Materie, que se estrenó en Ámsterdam en 1989, puesta en escena por Bob Wilson, otro gigante que baila.